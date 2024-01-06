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Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı Projesi'nde 1 Bağımsız Bölüm Satıldı - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı Projesi'nde 1 Bağımsız Bölüm Satıldı

Bozüyük Belediyesi, Çarşı ve Kent Meydanı projesi kapsamında yer alan 3 adet bağımsız bölümün satış ihalesini gerçekleştirdi. İhale sonucunda 1 adet bağımsız bölüm yüzde 30'u peşin, geri kalanı 12 ay taksitle satıldı. Belediye yetkilileri, ihalenin ve bağımsız bölümü alan esnafa hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı Projesi\'nde 1 Bağımsız Bölüm Satıldı
06.01.2024 - 10:42,  Güncelleme: 10:45
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Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı projesinde yer alan 3 adet bağımsız bölümün satış ihalesi yapılarak 1 adet bağımsız bölüm satıldı.

İş yerlerinin satış ihalesi Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapıldı. 3 adet bağımsız bölümün satışı için yapılan ihalede 1 adet bağımsız bölüm yüzde 30'u peşin geri kalanı 12 ay taksitle satıldı. İhalelerin tamamlanmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık gerçekleştirilen ihalenin ve bağımsız bölümü alan esnafa hayırlı olması temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı Projesi'nde 1 Bağımsız Bölüm Satıldı - Son Dakika
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