Bozüyük Belediyesi İsmet İnönü Caddesi'ni Köpüklü Deterjanla Yıkadı

Yerel

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi'ndeki kaldırımlar deterjanla köpürtülerek yıkandı.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya trafiğinin en aza indiği gece saatlerinde İsmet İnönü Caddesi üzerinde geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçe genelinde belirli bir program dahilinde yapılan temizlik çalışmalarına ilave olarak Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde üzerindeki kaldırımlar deterjanla yıkanarak fırçalandı. Ardından tazyikli su ile temizlenen kaldırımlar daha hijyen bir hale getirildi. Saraycık Caddesi'nin de köpürtülerek yıkandığı çalışmalar kapsamında yıkama çalışması İsmet İnönü Caddesi'nin her iki yönünde de yapılacak. - BİLECİK