Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nden öğrencilere yangın eğitimi

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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yangın eğitimi verildi. Okulların bahçelerinde yapılan yangın eğitimine okul öğrencileri ile öğretmenler katıldı.

Eğitimde öğrencilere yangına karşı alınacak önlemler, yangın çeşitleri ve olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiği gibi bilgilerin yanı sıra yangın tüpü ve nasıl kullanılması gerektiği anlatılarak, kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Öğrencilere, deprem anında hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi ile tahliye bilgileri verildi.

Yangın eğitiminin sonunda öğrenciler de yangın tüpünü kendileri kullanarak yangın söndürme uygulaması yaptı.