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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden Saffet Şeker İlkokulu öğrencilerine yangın eğitimi - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden Saffet Şeker İlkokulu öğrencilerine yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Saffet Şeker İlkokulu öğrencilerine temel yangın eğitimi verdi. İtfaiye ekibi, öğrencilere yangın konusunda bilgi vererek itfaiye araçları ve yangın söndürme ekipmanlarını tanıttı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nden Saffet Şeker İlkokulu öğrencilerine yangın eğitimi
17.01.2024 - 13:50,  Güncelleme: 13:53
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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından Saffet Şeker İlkokulu öğrencilerine temel yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından her yaşta insanı afetlere ve yangınlara karşı bilinçlendirmek, eğitmek ve duyarlı hale getirmek amacıyla verilen eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda itfaiye ekibi itfaiyenin faaliyetleri, yangın ve yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu'nu ziyaret etti. İtfaiye ekibi öğrencilere yangın konusunda gerekli temel bilgileri vererek itfaiye araçları ve yangın söndürme ekipmanlarını tanıttı. Öğrencilere ayrıca yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden Saffet Şeker İlkokulu öğrencilerine yangın eğitimi - Son Dakika
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