Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yılanlara Müdahale Etti - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yılanlara Müdahale Etti

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Bozüyük'te yapılan ihbarlara müdahale ederek yılanları etkisiz hale getirdi ve doğaya bıraktı.

06.06.2024 09:58
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Bozüyük'te 3 farklı noktada yapılan ihbarlarına müdahale eden Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri, yılanlara zarar vermeden etkisiz hale getirerek yaşam alanından uzak bir noktada doğaya bıraktı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne, Demir Döküm Fabrikası, 4 Eylül Mahallesi 874 Sokak ve Yediler Mahallesi 600 Sokak'ta yılan olduğu ihbarı yapıldı. Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, 3 farklı noktada bulunan yılanları hiçbir zarar vermeden gerekli aparatlar ile kontrol altına aldı. Daha sonra yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından yaşam alanından uzak noktalarda doğaya bırakıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yılan vakalarıyla karşılaşılabileceğine dikkat çeken yetkililer vatandaşların gördükleri yılanları, öldürmek yerine ilgililere haber vererek doğanın dengesinin korumasına katkı sağlayabileceklerini belirttiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yılanlara Müdahale Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yılanlara Müdahale Etti - Son Dakika
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