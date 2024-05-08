Bozüyük Belediyesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatlarını Temizliyor - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatlarını Temizliyor

Bozüyük Belediyesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatlarını Temizliyor

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını temizleyerek vatandaşların mağduriyet yaşamasını engelliyor.

08.05.2024 15:12  Güncelleme: 15:14
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Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki kanalizasyon ve yağmur suyu hatları temizlenerek vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamasının önüne geçiliyor.

Ekipler ilçe genelinde sürdürdükleri çalışmalar kapsamında İsmet İnönü Caddesi üzerinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar ile kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanarak, vatandaşların hatlardaki tıkanıklık nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamasının önüne geçiliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatlarını Temizliyor - Son Dakika

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