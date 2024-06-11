Bozüyük Belediyesi Karne Şenliği'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük Belediyesi Karne Şenliği'ne Yoğun İlgi

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Karne Şenliği'ne çocuklar büyük ilgi gösterdi. Şenlikte çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi ve eğlenceli yarışmalar yapıldı. Ebeveynler ve çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

11.06.2024 10:07
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Bozüyük Belediyesinin hazırladığı "Karne Şenliği' ekinliğine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi yanındaki sahada gerçekleşen şenlikte çocuklar için birbirinden güzel çeşitli etkinlikler yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklara Bozüyük Belediyesi tarafından şapka dağıtılırken çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Yüz boyama etkinliğine yoğun ilgi gösteren çocuklar gün boyu şişme oyun gruplarında canlı langırt, rodeo ve dengecide oynayarak ve trambolinde zıplayarak gönüllerince eğlendiler. Şenlikte ayrıca halat çekme ve sandalye kapmaca gibi eğlenceli yarışmalara da katılan çocuklar tatlı bir rekabet içerisinde ve centilmence yarıştılar.

Kızını etkinliğe getiren baba Mesut Çaydere;" Bu etkinlik çocuklar için çok iyi oldu. Çocuklarda çok mutlu oldular. Çok eğlenceli program oldu. Her şeyin ücretsiz olması daha bir manidar oldu. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Şenlik alanında çocukları yalnız bırakmayan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte çocukların eğlencesine ortak olurken, çocuklar ve aileleri ile tek tek görüşerek onlarla sohbet etti.

Karne şenliğine katılan tüm çocuklar unutamayacakları güzel bir gün geçirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Karne Şenliği'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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