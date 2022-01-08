Üye Girişi
Bozüyük Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' imzalandı - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' imzalandı

08.01.2022 11:40
Bozüyük Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' imzalandı

Bozüyük Belediyesi ve Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında yapılan görüşmelerin sonunda 2022-2024 yıllarını kapsayan 'Memur ve Sözleşmeli Memur Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı.

Bozüyük Belediyesi ve Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında yapılan görüşmelerin sonunda 2022-2024 yıllarını kapsayan 'Memur ve Sözleşmeli Memur Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı.

Bozüyük Belediyesi Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imza töreni Başkanlık makamında gerçekleştirildi. İmza törenine Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile Türk Yerel Hizmet Sendikası Eskişehir-Bilecik- Sakarya Şube Başkan Yardımcıları Cavit Yıldırım, Aydın Subaşı, Mustafa Çetin ve Mehmet Yavuz, Türk Yerel Hizmet Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Cemal Temel, sendikanın belediye temsilcisi Engin Manav, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Naci Tura katıldı.

Yapılan anlaşmanın ardından Türk Yerel Hizmet Sendikası temsilcileri Bozüyük Belediyesi'nde çalışan 657'ye tabi devlet memurları adına Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ettiler. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' imzalandı
Bozüyük Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' imzalandı
Bozüyük Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' imzalandı
Bozüyük Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' imzalandı
Bozüyük Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' imzalandı
Bozüyük Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' imzalandı

YORUMLAR
500

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi, Memur, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' imzalandı - Son Dakika


Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı         
11:40
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13

Son Dakika Haberleri
11:39 Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı
11:37 O ilçe 7. kez taşınıyor! Baraj suları altında kalacak
11:23 Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde
11:18 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi: Mayıs-Haziran gibi tamamlanacak
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
11:04 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:45 Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım
10:31 ABD'nin "Ruslar evine girdiği zaman bir daha çıkmaz" açıklamasına Rusya'dan ağır cevap: Amerikalılar evine girerse tecavüze uğramamak zor
10:29 Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Sözleşmeyi imzaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 11:47:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement