Bozüyük Belediyesi'nden kandil şekeri ikramı - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük Belediyesi'nden kandil şekeri ikramı

28.02.2022 09:30
Bozüyük Belediyesi'nden kandil şekeri ikramı

Bozüyük Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

Bozüyük Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

Bozüyük'te Miraç Kandili nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlit şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun kandil kutlamasını ve selamlarını da iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan ikramlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi'nden kandil şekeri ikramı
Bozüyük Belediyesi'nden kandil şekeri ikramı

YORUMLAR
500
ABD'nin başkenti Washington DC'de Miraç Kandili idrak edildi ABD'nin başkenti Washington DC'de Miraç Kandili idrak edildi Yavuzeli'nde Miraç Kandili'nde mevlit okutuldu Yavuzeli'nde Miraç Kandili'nde mevlit okutuldu

Bozüyük Belediyesi, Miraç Kandili, Bozüyük, kandil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi'nden kandil şekeri ikramı - Son Dakika


Son Dakika
09:32 Putin'in Ukrayna'ya karşı nükleer güçlerini kullanma tehdidine Ukrayna: Dünya için felaket olur, bu bile bizi kıramaz
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
09:03 CNN Türk'ün Kiev diyerek paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı!
08:50 Aşka 12 yıl ara vermişti! Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile olan aşkı da hüsranla sonuçlandı
08:42 İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı
08:36 Putin 50 bin askeri gözden çıkardı! İngiliz istihbaratı iddia etti!
08:33 Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı!
08:27 Canan Kaftancıoğlu yıllar önce "Erbakan'ı ıslıklarım" paylaşımında bulunmuştu! Sözleri yeniden gündem oldu
08:09 Bugün hava nasıl olacak? Pek çok yerde kar geri dönüyor, hava sıcaklıkları düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 09:40:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi'nden kandil şekeri ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement