Bozüyük Belediyesi\'nden Regaip Kandili İkramı

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Bozüyük Belediyesi tarafından mübarek üç ayların başlangıcı ve yılın ilk kandili olan Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara kandil şekeri ikramı yapıldı.

Bozüyük'te Regaip Kandili nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlit şekeri dağıtıldı. Yatsı namazı çıkışında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun kandil kutlamasını ve selamlarını iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde dağıtılan ikramlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken şeker ikramı çocukları sevindirdi. - BİLECİK