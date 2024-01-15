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Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde Sömestir Tatili Atölyeleri - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde Sömestir Tatili Atölyeleri

Bozüyük Belediyesi Sanatevi, sömestir tatilinde 4-15 yaş arasındaki çocuklar için çeşitli atölye çalışmaları düzenliyor. Gençlik Tiyatrosu Seramik Bardak Yapım Atölyesi, Seramik Boyama Atölyesi, Drama (Picasso-Guernica), Pemceremdeki Yaşam Resim Atölyesi ve Özel bireyler için Fener Yapım Atölyesi gibi farklı atölyelerde çocuklar eğlenceli ve uygulamalı çalışmalar yapacaklar. Katılımın yüksek olması beklenen atölye çalışmalarına başvurular 15 Ocak 2024 ile 19 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi\'nde Sömestir Tatili Atölyeleri
15.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:08
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Bozüyük Belediyesi Sanatevi, sömestir tatilinde 4-15 yaş arasındaki çocuklarla birbirinden eğlenceli ve çeşitli atölye çalışmalarıyla buluşuyor.

Başvuruları 15 Ocak 2024 ile 19 Ocak 2024 tarihleri arasında Sanatevi'ne yapılacak olan atölye çalışmalarında Gençlik Tiyatrosu Seramik Bardak Yapım Atölyesi ve Seramik Boyama Atölyesi, Drama (Picasso-Guernica), Pemceremdeki Yaşam Resim Atölyesi ile Özel bireyler için Fener Yapım Atölyesi, Metristepe Kültür Merkezi'nde de çocuk oyunu "Kalbimdeki Pervane" atölyeleri yer alacak. Bireyler seçtikleri atölyede yaş gruplarına göre ayrılacak ve tüm atölye çalışmaları uygulamalı olacak yapılacak.

Yoğun ilgi gören Sanatevi Sömestir Atölyeleri'ne bu yılda katılımın yüksek olması bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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