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Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri Drama Atölyesi - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri Drama Atölyesi

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri dahilinde yapılan Drama Atölyesi ile çocuklar, becerilerinin keşfedilmesinde etkili bir yöntem olan drama ile tanışıyor. Drama eğitmeni Ersin Yangel'in eğitmenliğinde 7, 8, 9 ve 10 yaş olmak üzere 4 farklı yaş grubunda verilen drama atölyesinde, çocukların sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra sanatsal yetenekleri de ortaya çıkıyor.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri Drama Atölyesi
24.01.2024 - 18:17,  Güncelleme: 18:21
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Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri drama atölyesi ile devam etti.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri dahilinde yapılan Drama Atölyesi ile çocuklar, becerilerinin keşfedilmesinde etkili bir yöntem olan drama ile tanışıyor. Çocukları sanatsal ve kültürel eğitimlerle buluşturmaya önem veren Bozüyük Belediyesi, Sanatevi Sömestir Atölyeleri ile çocukların kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuyor. Drama eğitmeni Ersin Yangel'in eğitmenliğinde 7, 8, 9 ve 10 yaş olmak üzere 4 farklı yaş grubunda verilen drama atölyesinde, çocukların sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra sanatsal yetenekleri de ortaya çıkıyor.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri çocukların kendi yaşıtlarıyla vakit geçirmeleri ve birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlaması açısından yoğun ilgi görürken özellikle çocuklar da birbirinden değerli atölye çalışmalarında eğlenerek öğreniyorlar. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri Drama Atölyesi - Son Dakika


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