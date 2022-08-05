Duraklar yıkanarak temizleniyor - Son Dakika
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Duraklar yıkanarak temizleniyor

05.08.2022 14:28
Duraklar yıkanarak temizleniyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından duraklar yıkanarak temizleniyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından duraklar yıkanarak temizleniyor.

Belediye ekiplerince ilçe genelinde düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları dahilinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı ve açık durakların iç zeminleri yıkanarak daha hijyen bir hale getirilirken durakların camları da iç ve dış cepheleri olmak üzere temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. Vatandaşların sağlığı göz önünde bulundurularak özenle yapılan çalışmalarda ayrıca cadde ve sokaklardaki çöp toplama, sokak süpürme ve mıntıka temizliği çalışmaları da kesintisiz olarak devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Bozüyük Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Duraklar yıkanarak temizleniyor - Son Dakika

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