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Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi ve koristler Belediye Başkanı ile buluştu - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi ve koristler Belediye Başkanı ile buluştu

Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Murat Küçük ve koristler, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türk Sanat Müziği ve koronun yeni projeleri hakkında fikir alışverişi yapıldı ve keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Başkan Bakkalcıoğlu, koro şefi Murat Küçük ve koristlere nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi ve koristler Belediye Başkanı ile buluştu
04.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:27
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Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Murat Küçük ve koristler Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldiler.

Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Murat Küçük ve koristler Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Türk Sanat Musikisi ve koronun yeni projeleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, koro şefi Murat Küçük'e ve koristlere nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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