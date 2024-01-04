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Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi'nde Toplu Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi'nde Toplu Doğum Günü Kutlaması

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi'nde düzenlenen 'Toplu Doğum Günü Kutlaması'na katılarak minik öğrencilerin mutluluğuna ve heyecanına tanıklık etti. Etkinlikte minik öğrencilere yeni yaşlarında sağlık, mutluluk ve başarı dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, minikler için özel olarak hazırlanan takvim ve kupa hediye etti.

Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi\'nde Toplu Doğum Günü Kutlaması
04.01.2024 - 10:15,
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi'nde düzenlenen "Toplu Doğum Günü Kutlaması"na katılarak minik öğrencilerin mutluluğuna ve heyecanına tanıklık etti.

Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencilerine "Toplu Doğum Günü Kutlaması" düzenlendi. Doğum günü tarihleri eğitim-öğretim yılı içerisine denk gelmeyen çocukların da doğum günlerini kutlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun katıldığı etkinlikte minik öğrenciler pasta keserek gönüllerince eğlendi. Etkinlikte minik öğrencilere yeni yaşlarında sağlık, mutluluk ve başarı dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, minikler için özel olarak hazırlanan takvim ve kupa hediye etti. Etkinlikte duygularını ifade eden Başkan Bakkalcıoğlu "Bugün minik öğrencilerimizin yeni yaşlarına girerken yaşadığı mutluluğa, heyecana tanıklık ettik. Bir yaş daha büyüdüler. Heyecanınız, mutluluğunuz daim olsun çocuklar Daha nice güzel yeni yaşlara..." dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi'nde Toplu Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi'nde Toplu Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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