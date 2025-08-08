Bozüyük Hastanesi\'nde Manevi Destek Hizmeti

Bozüyük Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Manevi Destek Birimi, tedavi sürecindeki hasta ve yakınlarına moral ve motivasyon sağlamak amacıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde görev yapan manevi destek personelimiz, hastalarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek inanç temelli manevi rehberlik hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler, bireylerin manevi ihtiyaçları doğrultusunda, tamamen gönüllülük esasına dayalı ve kişisel inançlara saygı çerçevesinde yürütülmektedir. Bozüyük Devlet Hastanesi olarak, hastalarımızın sadece fiziksel değil, ruhsal ve manevi yönden de desteklenmesini önemsiyor; bu kapsamda yürütülen tüm faaliyetlerin tedavi sürecine olumlu katkılar sağladığına inanıyoruz" denildi. - BİLECİK