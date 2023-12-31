18:43 •
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız•
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçenin huzur ve güvenliği için gece boyunca görev başında olan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti.
Kaymakam Öztürk, her zaman olduğu gibi özveri ve gayretle çalışan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Adem Öztürk'e ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir de eşlik etti. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, gece boyunca görev yapan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti - Son Dakika