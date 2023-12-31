 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, gece boyunca görev yapan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, gece boyunca görev yapan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçenin huzur ve güvenliği için gece boyunca görev başında olan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti. Kaymakam Öztürk, kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, gece boyunca görev yapan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti
31.12.2023 - 23:00,
Abone Ol

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçenin huzur ve güvenliği için gece boyunca görev başında olan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk, her zaman olduğu gibi özveri ve gayretle çalışan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Adem Öztürk'e ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir de eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adem Öztürk, Jandarma, İtfaiye, Bozüyük, Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, gece boyunca görev yapan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti - Son Dakika


23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı

Son Dakika
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 23:52:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, gece boyunca görev yapan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement