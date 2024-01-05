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Bozüyük'te 1. İnönü Zaferi'nin 103. yılı anısına düzenlenecek Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü - Son Dakika
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Bozüyük'te 1. İnönü Zaferi'nin 103. yılı anısına düzenlenecek Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü

Bozüyük Belediyesi, AKUT ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenecek olan 16. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, 7 Ocak 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Cemalettin Köklü Parkı önünde toplanılacak olan yürüyüş, Metristepe'ye kadar sürecek ve ardından Anıt'a hareket edilecek. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, konuşmalar ve şehitler için dualar yer alacak.

Bozüyük\'te 1. İnönü Zaferi\'nin 103. yılı anısına düzenlenecek Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü
05.01.2024 - 18:00,
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Bozüyük'te 1. İnönü Zaferi'nin 103. yılı anısına düzenlenecek Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, 7 Ocak 2024 Pazar günü yapılacak.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek etkinlik, Bozüyük Belediyesi, AKUT ve Kent Konseyi iş birliği ile düzenleniyor.

16. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü için 7 Ocak 2024 Pazar günü sabah saat 09.20'de Cemalettin Köklü Parkı önü ve AKUT operasyon binası önünde toplanılacak. Buradan araçlarla Düzdağ Köyü yolu üzerinde Nanedere mevkiindeki toplanma bölgesine gidilerek saat 10.00'da toplu halde yürüyüşe başlanacak. Metristepe'ye kadar sürecek yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüşün ardından katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından sıcak çorba ve çayın yanı sıra çeşitli ikramlarda bulunulacak. Ardından Türk Bayrağı eşliğinde tüm katılımcılarla Anıta hareket edilecek. Program saygı duruşunda bulunulması ve  İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şehitler için edilecek dualarla sona erecek.

Kaynak: ANKA
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Bozüyük Belediyesi, Kent Konseyi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük'te 1. İnönü Zaferi'nin 103. yılı anısına düzenlenecek Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük'te 1. İnönü Zaferi'nin 103. yılı anısına düzenlenecek Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü - Son Dakika
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