Bozüyük'te Ana Kanalizasyon Arızası Giderildi - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük'te Ana Kanalizasyon Arızası Giderildi

Bozüyük\'te Ana Kanalizasyon Arızası Giderildi

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle Güneş Caddesi'ndeki ana kanalizasyon hattında meydana gelen arıza kısa süre içerisinde giderildi.

15.02.2024 18:43  Güncelleme: 18:47
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Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle Güneş Caddesi'ndeki ana kanalizasyon hattında meydana gelen arıza kısa süre içerisinde giderildi.

Bozüyük'te Yeni Mahalle Güneş Caddesi'nde ana kanalizasyon hattında meydana gelen arıza, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları ile giderildi. Hat, kısa süre içerisinde kullanıma sunuldu.

Kaynak: ANKA

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