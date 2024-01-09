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Bozüyük'te Kar Yağışıyla Çocuklar Kartopu Oynadı - Son Dakika
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Bozüyük'te Kar Yağışıyla Çocuklar Kartopu Oynadı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte parklara çıkarak kartopu oynadılar ve kardan adam yaptılar. Yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen ilçede, çocuklar keyifli bir zaman geçirdi. Aileleriyle birlikte parkta karın tadını çıkaran çocuklar, bu anları mutlu bir şekilde değerlendirdi.

Bozüyük\'te Kar Yağışıyla Çocuklar Kartopu Oynadı
09.01.2024 - 22:13,  Güncelleme: 22:14
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde karın yağışını fırsat bilen çocuklar aileleriyle birlikte parklara çıkarak kartopu oynadılar, kardan adam yaptı.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Bunu fırsat bilen çocuklar ailelerini yanına alarak kendilerini sokağa çıktılar. Aileleriyle birlikte parkta karın tadını çıkaran çocuklar keyifli zaman geçirdiler. Çocuğu ve eşiyle parka çıkan baba Oğuz İnci, "2024 yılının ilk karı yağdı. Eşimle ve çocuğumla çok mutluyuz. Bu doğamız için Türkiye'miz için, vatanımız için çok güzel bir şey. Bizde eşimle ve çocuğumla bu akşam çok mutluyuz. Çok güzel bir vakit geçiriyoruz. İlk kardan adamımızı da yaptık. Çok mutluyuz" dedi.

Öte yandan ilçe merkezinde bulunan termometre hava sıcaklığını eksi 1 derece olarak ölçtüğü gözlemlendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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