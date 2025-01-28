Bozüyük\'te Posta Güvercini Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Yerel

Bozüyük Güvercin Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği tarafından düzenlenen Posta Güvercini Yarışında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda yapılan kupa töreninde Dernek Başkanı İrfan Meriç, dernek çalışmalarına verdiği destek ve yarışmaya sağladığı katkıda bulunanlara teşekkür plaketi ve hediye takdiminde bulundu. Daha sonra dereceye giren yarışmacılar kupalarını büyük bir heyecanla protokol üyeleri takdim etti. - BİLECİK