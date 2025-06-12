Bozüyük\'te Şehir Magandaları Sokak Eşyalarını Talan Etti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oturma bankları ve çöp kutularına zarar vererek kanalın içerisine atan şehir magandaları tepkilere neden oldu.

Kanal boyunda her yaş grubundaki vatandaşların kullandığı, oturup dinlenme ve sohbet etme alanı olan oturma bankları ile çöp kutularına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verilerek banklar ve çöp kutuları kanalın içerisine atılmış halde bulundu. Yapılan bu saldırı vatandaşlar tarafından üzüntü ve kızgınlık ile karşılayarak, şahısların yakalanması ve cezalandırılmasını istediler. - BİLECİK