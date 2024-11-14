Bozüyük\'te Ücretsiz Kış Spor Okulları Kayıtları Başladı

Yerel

Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen 2024-2025 dönemi Kış Spor Okulları kayıtları devam ediyor.

Sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak ve öğrencilerin kendilerini ilgi duydukları bir spor dalında geliştirebilmelerine imkan sağlamak amacı ile Kış Spor Okulları kapsamında hazırlanan etkinlikler 4 farklı branşta düzenlendi. 12 Kasım 2024 Pazartesi günü Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde başlayan başvurular 21 Kasım 2024 Perşembe günü sona erecek. Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu etkinliklerde voleybol branşına 2013 ile 2015 yılları arasında doğan öğrenciler, güreş branşına 2011 ile 2015 yılları arasında doğan öğrenciler, cimnastik branşına 2016 ile 2020 arasında doğan öğrenciler ve satranç branşına 2010 ile 2017 yılları arasında doğan öğrenciler kayıt yaptırabilirler. - BİLECİK