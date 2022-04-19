Bozüyük'te yeşil alanlardaki bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Bozüyük'te yeşil alanlardaki bakım çalışmaları sürüyor

19.04.2022 15:47
Bozüyük'te yeşil alanlardaki bakım çalışmaları sürüyor

Bozüyük'te ilçe genelindeki yeşil alanlardaki bakım ve temizlik çalışmaları periyodik aralıklarla sürüyor.

Bozüyük'te ilçe genelindeki yeşil alanlardaki bakım ve temizlik çalışmaları periyodik aralıklarla sürüyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi tarafından ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmaları sürerken, ekipler çalışmalarını Abdülhamit Han Parkı, Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı, ilçe mezarlığı ve orta refüjlerde gerçekleştiriyor. - BİLECİK

Bozüyük'te yeşil alanlardaki bakım çalışmaları sürüyor
Bozüyük'te yeşil alanlardaki bakım çalışmaları sürüyor
Bozüyük'te yeşil alanlardaki bakım çalışmaları sürüyor
Bozüyük'te yeşil alanlardaki bakım çalışmaları sürüyor
Bozüyük'te yeşil alanlardaki bakım çalışmaları sürüyor
Bozüyük'te yeşil alanlardaki bakım çalışmaları sürüyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet, Bozüyük Belediyesi, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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