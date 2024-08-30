Bozüyük\'te Yöresel Türküler Şöleni düzenlendi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından 'Yöresel Türküler Şöleni' düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda derneğin saz ve koro sanatçıları tarafından birbirinden değerli yöresel türküler seslendirildi. Yöresel folklor gösterilerinin de yer aldığı program ilgi ile izlendi. Programın sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu programda görev alan herkese teşekkür ederek plaket ve katılım belgelerini takdim etti. Başkan Bakkalcıoğlu "Değerli hemşehrilerim ile birlikte derneğimizin saz ve koro sanatçıları tarafından birbirinden değerli yöresel türkülerimizin seslendirildiği ve yöremize ait folklor gösterilerinin sahnelendiği unutulmaz bir program izledik. Bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen başta Dernek Başkanı Mehmet Koca olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Koca, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. - BİLECİK