Bozyazı Kaymakamı esnaflarla bir araya geldi

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Tekeli Sebze ve Meyve Halinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

Göreve geldiği günden bu yana ilçe merkezi ve mahallelerde bir dizi gezi ve incelemelerde bulunan Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Tekeli Mahallesi'nde bulunan sebze ve meyve halinde esnaflarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Hal pazarı içerisinde esnafla buluşan Kaymakam Topsakaloğlu'na İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Güven, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Remzi Bardak ve Tekeli Mahalle Muhtarı Süleyman Fidan eşlik etti.

Bozyazı'da yetişen meyve ve sebzelerin pazarlanması, tarım alanlarında çalışanların istihdamı ve ilçeye sağlanan ekonomik girdiler hakkında hal esnafı tarafından bilgilendirilen Topsakaloğlu'na bölgede yetişen sebze ve meyvelerin iç piyasada olduğu kadar yurt dışına da pazarlandığı aktarıldı. Bozyazı'nın tarım alanında büyük bir paya sahip olduğunu ifade eden Topsakaloğlu, "İlçemizde yetişen sebze ve meyvelerin iç piyasada tüketilmesinin yanı sıra yurt dışına da ihraç edilmesi çok sevindirici bir gelişmedir. Günlük hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz yaş sebze ve meyvelerin büyük bir bölümü bölgemizde yetiştirilmektedir. Yetişen ürünlerin yani çiftçilerimizin emeğinin sizler aracılığıyla değer bulması ve ekonomimize sağladığınız destekler göz ardı edilmez. Bozyazı'nın tarım alanında daha iyi yerlere gelmesi için biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız" dedi.

Kaymakam Topsakaloğlu, esnaftan gelen talep ve önerileri dinleyerek, çözümü için ilgili kurumlara gerekli talimatların verileceğini ve takipçisi olacağını söyledi. - MERSİN