Bozyazı Kaymakamı ve eşi Kur\'an Kursu öğrencileriyle iftar yaptı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, eşi Gül Topsakaloğlu ile birlikte Kur'an Kursu öğrencileriyle iftar yaptı.
Tekeli Mehmet Akif Ersoy Erkek Kur'an Kursu'ndaki iftar programında konuşan Kaymakam Topsakaloğlu, "Çocuklarımızı yetiştirirken, onlara nasihat ederken de iyi insanları, temel değerleri nedir onunla donanmaları için her türlü gayreti sarf ederiz. İnşallah burada da ahlaki ve dini değerleri yüksek çocuklarımız yetişecektir" dedi.
Denizciler Kız Kur'an Kursu öğrencileriyle birlikte yapılan iftar programında ise Kaymakam Topsakaloğlu'nun eşi Gül Topsakoloğlu ise "Bu coğrafyada ilim, ahlak ve maneviyat yaşatmamız gereken en önemli değer; ülkemizi, devletimizi, milletimizi ileriye taşıyacak olanlar çocuklar, gençler, geleceğin asli sahiplerini vatanımız, milletimiz, devletimiz için iyi yetiştirmek zorundayız. İrfanlı gençlere ihtiyacımız var. Kendini yetiştirmiş gençlere ihtiyacımız var. Bizim için ahlakı ile maneviyatı ile devlete ve millete hizmet edecek gençlere ihtiyacımız var. Buradaki yavrularımızı, anne babalarını, dedelerini, ninelerini tebrik ediyorum" diye konuştu. - MERSİN
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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