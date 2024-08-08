Bozyazı Kaymakamı Yaşlı Evde Bakım Projesi kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirdi

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Yaşlı Evde Bakım Projesi (VEFA) çerçevesinde hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

Topsakaloğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yürüttüğü proje çerçevesinde Karaisalı Mahallesi'nde depremzede Ekrem Şimşek ve ailesini, Denizciler Mahallesi'nde Münevver Pancar ailesini ve Beyreli Mahallesi'nde Hüseyin Kaya ailesini ziyaret etti.

Topsakaloğlu, "Vatandaşlarımız hayatının hangi evresinde devletimizin desteğine ihtiyaç duyarsa devletimiz oradadır" dedi. Vatandaşlar da Topsakaloğlu'na ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Topsakaloğlu, yapımı süren okul inşaatını inceledi

Kaymakam Topsakaloğlu, ayrıca ilçede yapımı devam eden Tekmen Ortaokulu'nun inşaatını inceledi.

Okulun inşaat süreci hakkında bilgi alan Topsakaloğlu, eğitim alanındaki yatırımların, bölgenin eğitim kalitesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Topsakaloğlu'na İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Adem Limon ve müteahhit firma yetkilileri eşlik etti. - MERSİN