Bozyazı Kaymakamı Yaşlı Evde Bakım Projesi kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozyazı Kaymakamı Yaşlı Evde Bakım Projesi kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirdi

Bozyazı Kaymakamı Yaşlı Evde Bakım Projesi kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirdi

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Yaşlı Evde Bakım Projesi (VEFA) çerçevesinde hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Topsakaloğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yürüttüğü proje çerçevesinde depremzede Ekrem Şimşek ve ailesini, Münevver Pancar ailesini ve Hüseyin Kaya ailesini ziyaret etti. Topsakaloğlu, ziyaretlerde vatandaşların devlet desteğine ihtiyaç duydukları evrelerde devletin yanlarında olduğunu belirtti.

08.08.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Yaşlı Evde Bakım Projesi (VEFA) çerçevesinde hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

Topsakaloğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yürüttüğü proje çerçevesinde Karaisalı Mahallesi'nde depremzede Ekrem Şimşek ve ailesini, Denizciler Mahallesi'nde Münevver Pancar ailesini ve Beyreli Mahallesi'nde Hüseyin Kaya ailesini ziyaret etti.

Topsakaloğlu, "Vatandaşlarımız hayatının hangi evresinde devletimizin desteğine ihtiyaç duyarsa devletimiz oradadır" dedi. Vatandaşlar da Topsakaloğlu'na ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Topsakaloğlu, yapımı süren okul inşaatını inceledi

Kaymakam Topsakaloğlu, ayrıca ilçede yapımı devam eden Tekmen Ortaokulu'nun inşaatını inceledi.

Okulun inşaat süreci hakkında bilgi alan Topsakaloğlu, eğitim alanındaki yatırımların, bölgenin eğitim kalitesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Topsakaloğlu'na İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Adem Limon ve müteahhit firma yetkilileri eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Tuncay TOPSAKALOĞLU, Bozyazı, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozyazı Kaymakamı Yaşlı Evde Bakım Projesi kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:42:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bozyazı Kaymakamı Yaşlı Evde Bakım Projesi kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement