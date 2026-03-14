BŞEÜ’de Uluslararası Öğrencilerle İftar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), uluslararası öğrencilerle iftar programı gerçekleştirdi.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) koordinasyonunda İlbay Vurdular Merkezi Yemekhanesinde düzenlenen iftar programına, Türkçe öğrenimine devam eden uluslararası öğrenciler ile TÖMER yönetimi ve personelleri katıldı. Etkinlik, Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. Öğrenciler aynı sofrada buluşarak iftarlarını birlikte açmanın huzurunu yaşadı.

Programın sonunda Merkez ile ilgili çeşitli konular üzerine istişareler yapıldı, öğrencilerin talepleri ve önerileri dinlendi. - BİLECİK