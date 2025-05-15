BŞEÜ\'den Çocuklara Eğitici Materyal

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından yürütülen "Çocuk Gelişiminden Eğitime" projesi, bu yıl ikinci kez başarıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, öğrenciler tarafından hazırlanan eğitici materyaller, köy okullarındaki anasınıfı öğrencileriyle buluşturularak anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyeti hayata geçirildi.

Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Zileli tarafından yürütülen "Materyal Geliştirme" dersi ile Dr. Öğr. Üyesi Perihan Civelek tarafından yürütülen "Sanat" dersleri çerçevesinde hazırlanan çalışmalar, hem öğrencilerin mesleki donanımlarını pekiştirmelerine hem de dezavantajlı bölgelerdeki çocukların gelişim süreçlerine katkı sunmalarına imkan tanıdı.

3 ile 5 yaş aralığındaki çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişim alanlarına yönelik olarak tasarlanan materyaller, ilk olarak Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesinde düzenlenen sergide tanıtıldı. Sergi, 100'ü aşkın anaokulu öğrencisinin katılımıyla renkli ve etkileşimli bir öğrenme ortamına dönüştü.

Sergilenen materyaller daha sonra Bayırköy İlkokulu, Vezirhan İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bünyesindeki anasınıflarına hediye edildi. Öğrencilerin, üniversitede edindikleri teorik bilgileri sahada deneyimleme fırsatı bularak, çocuk gelişimine doğrudan katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.

Proje sürecinde hem üniversite öğrencileri hem de anaokulu çocukları için öğretici ve keyifli anlar yaşanırken, bu tür uygulamaların eğitimde sürdürülebilirlik ve toplumsal duyarlılık açısından taşıdığı önemin altı bir kez daha çizildi. - BİLECİK