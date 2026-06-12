BŞEÜ’den Lise Öğrencilerine Tercih Rehberliği - Son Dakika
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BŞEÜ’den Lise Öğrencilerine Tercih Rehberliği

BŞEÜ’den Lise Öğrencilerine Tercih Rehberliği
12.06.2026 10:51
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BŞEÜ, lise öğrencilerine tercih süreçlerinde rehberlik sağlamak için etkinlikler düzenledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) lise öğrencilerinin üniversite tercih süreçlerini bilinçli ve doğru bilgiler ışığında gerçekleştirmelerine katkı sunmak amacıyla bir program düzenlendi.

BŞEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından, lise öğrencilerinin üniversite tercih süreçlerini bilinçli ve doğru bilgiler ışığında gerçekleştirmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen 'Akademi-Lise Buluşmaları' etkinlikleri başarıyla tamamlandı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen program kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik kapsamlı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. Üniversitemizden 54 akademisyenin aktif katılım sağladığı etkinliklerde, 37 farklı bölüm ve program hakkında bilgilendirme yapıldı.

2 binin üzerinde lise öğrencisine ulaşıldı

Toplam 52 programın düzenlendiği Akademi-Lise Buluşmaları çerçevesinde 2 binin üzerinde lise öğrencisine ulaşılarak, öğrencilerin kariyer planlamalarına yön verecek nitelikli bir rehberlik hizmeti sunuldu. Etkinlikler süresince akademisyenlerimiz tarafından aktarılan güncel ve doğru bilgiler sayesinde öğrencilerin üniversite ve meslek tercihleri konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Program sonunda gerçekleştirilen değerlendirme anketlerinde elde edilen yüzde 90'ın üzerindeki memnuniyet oranı, etkinliklerin öğrenciler nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BŞEÜ’den Lise Öğrencilerine Tercih Rehberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seda Kara Seda Kara:
    bu tür programlar gerçekten faydalı ama 2 bin öğrenciye ulaşmak yeterli mi diye sorulması lazım 0 0 Yanıtla
  • Semra Yenilmez Semra Yenilmez:
    şimdiki gençler artık her şeyi hazır bulup rehberlik istiyor ya eski zamanlar kendi araştırıyordu 0 0 Yanıtla
  • İlknur Ates İlknur Ates:
    güzel bi inisiyatif ama gerçekten işe yarayıp yaramadığını zaman gösterecek yani öğrenciler sonunda ne kadar bilinçli tercih yapıyor onu merak ediyorum ama yine de böyle şeylerin olması iyi tabi 0 0 Yanıtla
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