BŞEÜ\'den Pazaryeri\'nde Tarımsal Kalkınma İçin İş Birliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), bölgesel tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yeni iş birlikleri kurmaya devam ediyor.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı ile Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sinem Öztürk Erdem, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir araya gelerek, ilçenin tarımsal potansiyelinin daha verimli kullanılmasına yönelik ortak projeleri değerlendirdi. Üniversitenin akademik birikimi ve teknik altyapısının, Pazaryeri'ndeki yerel üretime doğrudan katkı sağlaması hedeflenirken, kısa vadede uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

BŞEÜ ve Pazaryeri Belediyesi iş birliğiyle tarımsal kalkınmanın desteklenmesi ve bölge çiftçilerinin gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. - BİLECİK