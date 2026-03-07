BŞEÜ Projeleriyle 16. Sıraya Yükseldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkiye genelinde kabul edilen projeler sıralamasında 16'ıncı sıraya yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı' (ÜNİDES) 6'ıncı Dönem başvuru sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 6 bin 659 başvuru yapılırken, değerlendirme komisyonu incelemesi sonucunda 1 bin 378 proje destek almaya hak kazandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğünün koordinasyonu ve desteğiyle hazırlanan projelerin 17'si desteklenmeye hak kazanarak üniversiteyi Türkiye genelinde kabul edilen projeler sıralamasında 16'ıncı sıraya taşıdı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Başarılı projeleriyle destek almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi ve kulüp danışmanlarımızı gönülden tebrik ediyor; projelerinin başarıyla hayata geçmesini temenni ediyoruz" dedi. - BİLECİK