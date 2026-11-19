BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, UİB Koordinatör Başkanı Kemal Yazıcı ve ihracatçı birliklerinin başkanlarını ağırladı. Üreten, yatırım yapan ve dünyaya açılan ihracatçıların kararlılığını ekonominin en büyük güçlerinden biri olarak gördüklerini belirten Matlı, "BTSO ve UİB olarak sanayimizin üretim gücünü ihracat vizyonuyla buluşturan, Bursa'mızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıran ortak çalışmalarımızı yeni dönemde daha ileriye taşıyacağız" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Oda Hizmet Binası'nda Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Kemal Yazıcı ve ihracatçı birliklerinin başkanları ile bir araya geldi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı İhsan İpeker, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Haluk Özkarakaşlı ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Hamdi Taner'in de yer aldığı ziyarette, Bursa ekonomisi, küresel pazarlardaki gelişmeler, ihracatçıların küresel rekabet gücünün korunmasıve yeni pazarlara erişim imkanlarının geliştirilmesi konuları ele alındı. Üretim ve ihracatın birbirini besleyen iki temel unsur olduğuna dikkat çekilen görüşmede, Bursa'nın kalkınma hedefleri doğrultusunda BTSO ve UİB arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

"UİB en önemli paydaşlarımızdan biri"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, küresel rekabetin kurallarının yeniden şekillendiği köklü bir dönüşüm sürecinden geçildiğini belirterek, bu dönemde ortak hedefler doğrultusunda buluşturacak güçlü bir iş birliği zeminine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Geçmişin yöntemleriyle geleceğin ihtiyaçlarının karşılanamayacağını vurgulayan Matlı, "Yeni dönemde üyelerimizi ve iş birliği kuruluşlarımızı daha yakından dinleyen, beklentilerini düzenli olarak değerlendiren bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Katılımcılığı kurumsal işleyişimizin temel unsurlarından biri haline getireceğiz. Başarımızı üyelerimizin güveni ve çalışmalarımızın sağladığı faydayla ölçeceğiz. Bu süreçte Uludağ İhracatçı Birlikleri en önemli paydaşlarımız arasında" dedi.

İhracatçılarımızın kararlılığı ekonomimizin en büyük gücüdür

Başkan Matlı, yüksek teknoloji ve katma değer üreten, tasarım gücüyle farklılaşan ve küresel pazarlarda rekabet edebilen bir ihracatçı kimliğiyle sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olduğunu söyledi. Bu süreçte ihracatçıların beklentilerine de değinen Özer Matlı, "Mevcut pazarlarımızı korumak, yeni pazarlara açılmak ve küresel rekabette güçlü bir şekilde yer almak için ihracatçılarımızın finansman imkanlarına erişimini öncelikli görüyoruz. İhracatçılarımızın kararlılığı ekonomimizin en büyük gücüdür. BTSO ve UİB olarak üretim gücümüzü ihracatla büyütmek, Bursa'nın küresel pazarlardaki rekabetçiliğini geliştirmek için iş birliğimizi somut çalışmalarla ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

UİB'in ihracatı 37 milyar dolara ulaştı

UİB Koordinatör Başkanı Kemal Yazıcı, BTSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Özer Matlı'yı ve BTSO Meclis Başkanlığına seçilen Erol Dağlıoğlu'nu tebrik ederek yeni dönem çalışmaları için başarı dileklerinde bulundu. UİB'in Türkiye'de Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birlik olduğunu belirten Kemal Yazıcı, yılın ilk 10 ayında yaklaşık 37 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını kaydetti. Küresel ölçekte yaşanan belirsizliklerin ihracatçılar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Yazıcı, bu şartlara rağmen ihracatın artışını sürdürmesinin önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

UİB ve BTSO işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz

Bursa'nın ihracat potansiyelini daha ileriye taşımak için UİB ve BTSO arasındaki iş birliğinin yeni dönemde daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yazıcı, "UİB ve BTSO'nun güçlü iş birliği, kentimizin ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Yeni dönemde bu iş birliğini daha ileriye taşıyarak ihracatımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Özer Matlı ve değerli yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Toplantıda birlik başkanları da yeni yönetimin ve meclis başkanlık divanının hayırlı olmasını diledi. Birlik başkanları ayrıca, yeni dönemde yapılacak işbirliklerinin de önemine değindi.

Görüşmede BTSO Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler ve Yönetim Kurulu Üyeleri Abidin Şakir Özen ile Murat Çağlar da yer aldı.