BTÜ Mühendislik Bölümleri MÜDEK Akreditasyonu Aldı - Son Dakika
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BTÜ Mühendislik Bölümleri MÜDEK Akreditasyonu Aldı

BTÜ Mühendislik Bölümleri MÜDEK Akreditasyonu Aldı
05.07.2026 11:40
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Bursa Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümleri MÜDEK akreditasyonu kazandı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Makine Mühendisliği bölümleri için MÜDEK akreditasyonu almaya hak kazandı. Uluslararası kalite standartlarını belgeleyen akreditasyon sayesinde mezunlar, yurt içi ve yurt dışında önemli akademik ve mesleki avantajlar elde edecek.

Eğitim-öğretim kalitesini ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda sürekli geliştiren Bursa Teknik Üniversitesi, mühendislik eğitimindeki başarısını bir kez daha tescilledi. BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim veren Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Makine Mühendisliği lisans bölümleri, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edildi. MÜDEK akreditasyonu alan her iki bölüm, aynı zamanda Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) ile Washington Accord (WA) üyesi ülkeler tarafından karşılıklı olarak tanınan EUR-ACE Etiketi almaya hak kazandı. Böylece BTÜ'nün mühendislik programları, uluslararası kalite standartlarını karşıladığını belgelendirirken mezunlarına da yurt içi ve yurt dışında önemli akademik ve mesleki avantajlar sunacak.

Rektör Çağlar: "Kalite odaklı eğitim anlayışımızın önemli bir göstergesi"

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, alınan akreditasyonun üniversitenin eğitim kalitesine verdiği önemin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bursa Teknik Üniversitesi olarak eğitim-öğretim süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve uluslararası kalite standartlarını yakalamayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Üniversitemizin daha önce Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tam akreditasyon alması ve farklı akreditasyon kuruluşlarınca bölüm bazında tescillenen başarıları, kalite odaklı yaklaşımımızın en önemli göstergelerinden. Bu kapsamda şimdi de Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Makine Mühendisliği bölümlerimizin MÜDEK tarafından akredite edilmesi, öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin niteliğinin bağımsız ve yetkin bir kuruluş tarafından onaylandığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki süreçte diğer bölümlerimizin de akreditasyon çalışmalarını kararlılıkla sürdürerek kalite odaklı eğitim anlayışımızı daha da ileri taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Nitelikli eğitim, uluslararası tanınırlık

MÜDEK, farklı mühendislik disiplinlerindeki eğitim programlarını ulusal ve uluslararası kalite ölçütleri doğrultusunda değerlendiren bağımsız bir akreditasyon kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. MÜDEK; öğrenciler, program eğitim amaçları, program çıktıları, sürekli iyileştirme, eğitim planı, öğretim kadrosu, altyapı, kurum desteği ve maddi kaynaklar, organizasyon ve karar alma süreçleri ile disipline özgü ölçütler başta olmak üzere birçok kriteri ayrıntılı şekilde değerlendiriyor. Bu kapsamlı değerlendirme sonucunda akredite edilen programlar, eğitim kalitesinin uluslararası standartları karşıladığını belgelendiriyor. MÜDEK akreditasyonu sayesinde öğrenciler nitelikli bir eğitim alma güvencesine sahip olurken, mezunlar ise diplomalarının uluslararası düzeyde tanınması, yurt dışındaki lisansüstü eğitim ve kariyer fırsatlarından daha kolay yararlanabilmesi gibi önemli avantajlar elde ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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