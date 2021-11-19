BTÜ öğrencilerine veri merkezinde iş başı imkanı - Son Dakika

Bursa'da veri merkezi olarak hizmet sağlayan PenDC, Bursa Teknik Üniversitesi ile önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. İşletmede Mesleki Eğitim Programı kapsamında, 10 üniversite öğrencisi sektöre kazandırılacak.

Bilişim sektöründe hizmet veren Pen Data Center (PenDC), üniversite öğrencilerinin eğitim süreçleri devam ederken iş hayatında yer almalarına destek olmak amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi ile İşletmede Mesleki Eğitim Programı (BTÜ-İMEP) kapsamında protokol imzaladı. İş birliği ile üniversite-sanayi ekosisteminin güçlendirilmesi için hızlı adımlar atılması ve 10 üniversitelinin iş başı yapması hedefleniyor.

Üniversitelerin donanımlı mezunlar vermesinin en etkin yolunun uygulamalı eğitimden geçtiğini belirten PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, "Sektörümüzde yetkin ve nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkılarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda işyerinde eğitim modelinin uygulandığı protokol kapsamında 10 üniversite öğrencisi, merkezimizde lisans süresince çalışma imkanı bulacak. Çalışma hayatına erkenden başlayacak olan gençlerimizin, sektördeki sorunlara çözüm üretme noktasında da katma değer sunacaklarına inancım tam. Bu bilinçle üniversite-sanayi iş birliği modelinin tam anlamıyla karşılandığı protokolümüzün, sektörümüze bilgi ve deneyim kazandırmasını temenni ediyorum. Gençlerimizin gelecekte yetkin birer mezun olmasını sağlayacak şekilde yerinde mesleki eğitim alacaklarının mutluluğu içerisinde, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Öğrencileri sahaya yaklaştıracak

Üniversite öğrencilerinin mezun olmadan sahaya yakın çalışmalar yürütmesinin istihdamı artıracağını ve sektöre uyum süreçlerini hızlandıracağını kaydeden BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan da "PenDC'nin bilişim sektöründe yürüttüğü başarılı ve gayretli çalışmalarının dışında eğitimi de öncelikli sıralara alması, biz akademisyenler açısından mutluluk verici. Türkiye'nin önemli sanayi bölgelerinin bulunduğu Bursa'da, öğrencilerimizin iş hayatında aktif olarak yer alması gerektiğinin farkındayız. Endüstriyel sorunların ortak akıl ile birlikte ele alınmasına da olanak verecek olan protokolümüz, öğrencilerimizi sektördeki uzmanlık alanlarına yoğunlaştıracak. Mezuniyet öncesi öğrencileri sektörel uzmanlar ile buluşturarak gençlerimizin kariyer hedeflerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak için bu protokolün paydaşı olan PenDC'ye teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA