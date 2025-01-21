BTÜ ve PRÜ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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BTÜ ve PRÜ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

BTÜ ve PRÜ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bursa Teknik Üniversitesi ve Piri Reis Üniversitesi, eğitim ve Ar-Ge iş birliği için protokol imzaladı.

21.01.2025 10:50
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Piri Reis Üniversitesi (PRÜ) arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile iki üniversitenin Denizcilik ve Mühendislik Fakülteleri arasındaaraştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim, alanlarında iş birliğine gidilecek.

Piri Reis Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokol, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve PRÜ Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca tarafından imzalandı. İki üniversite arasındaki akademik iş birliğini artırmaya yönelik protokol ile üniversitelerin Denizcilik ve Mühendislik Fakülteleri arasında Ar-Ge kültürünü güçlendirmek, eğitim iş birliklerini arttırmak ve geliştirmek, öğrenciler arasında eğitim işbirliğini ve ortak çalışma kültürünü teşvik etmek amaçlanıyor. Aynı zamanda öğretim elemanları için ortak çalışma alanlarını geliştirmek, iş birlikçi çalışmaları teşvik etmek ve sektörel iş birlikleri için ortak çalışmaları desteklemek de protokol kapsamında yer alıyor.

Bilimsel yayınlarda ortak çalışma kültürü geliştirilecek

Protokol imza töreninde konuşan BTÜ Rektörü Çağlar, "Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar'ın yanında üniversitelerimizle de iş birliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Piri Reis Üniversitesi ile imzaladığımız protokol kapsamında da ortak çalışmalara gideceğiz. Karşılıklı olarak gerekli alanlarda eğitim ve akademik araştırmayı geliştirmek hedefiyle üniversitelerimiz arasında ortak konferans, sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenleyeceğiz, eğitim ve Ar-Ge işbirliği çalışmaları için alan çalışmaları yürüteceğiz. Bu doğrultuda bilimsel yayınlarda ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine de katkı sağlayacak bu protokolün her iki üniversitemize ve fakültelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Protokol bilimsel faaliyetlere değer katacak"

PRÜ Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca protokolün her iki üniversite için faydalı olmasını dileyerek, "BTÜ ile üniversitemiz arasında araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim, alanlarında pek çok ortak çalışmaya imza atacağız. İş birliğimizi güçlendirecek, bilimsel faaliyetlere değer katacak bu protokolün hem akademisyenlerimize hem de öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BTÜ ve PRÜ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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