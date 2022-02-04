Bu ilçede zengin fakir demeden herkese eşit yardım yapılıyor - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi, pandemi döneminde ayrım yapmadan covid 19 olan her aileye C vitamini ve temizlik malzemeleri gönderiyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "2021 ve 2022 Ocak ayı itibariyle ilçede ekonomik durumuna bakılmaksızın 2858 ailemize hazırladığımız paketleri ulaştırdık.. Covid19 hastalığı çıktığından beri biz halkımıza ayrım yapmadan C vitamini ve temizlik malzemeleri paketi veriyoruz. Bununda reklamını sosyal medya ve diğer mecralarda paylaşmadık.2021 yılında 2272 aileye ulamış durumdayız. Şu anda 2022 yılı Ocak ayı itibariyle hastalığın artması sebebiyle 586 aileye ulaştık. Biz ekonomik durumlara bakmıyoruz bize gelen listeye göre dağıtım yapıyoruz. Arkadaşlarımız gittikleri yerlere acil durumlar ve diğer ihtiyaçları için iletişim numaralarını da bırakıyor. Bunları tedarik edip halkımıza ulaştırıyoruz. Bugünlerde birbirimize destek olmamız lazım, biz büyük bir aileyiz. İnşallah bir an önce bütün dünya bu hastalıktan kurtulur ve eski günlerimize döneriz" diye konuştu. - BURSA