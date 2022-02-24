Bu kardan ev, Kutup'ta değil Muğla'da - Son Dakika
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Bu kardan ev, Kutup'ta değil Muğla'da

24.02.2022 15:29
Bu kardan ev, Kutup'ta değil Muğla'da

Son yılların en sert kışının yaşandığı ılıman şehir Muğla'da bu yıl etkili olan kar yağışı, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Son yılların en sert kışının yaşandığı ılıman şehir Muğla'da bu yıl etkili olan kar yağışı, doğaseverlerin ilgisini çekti. Doğadaki faaliyetleri ile tanınan Taner Genel, Muğla'nın sadece yazın deniz ve kum turizmi ile değil kışın kar turizmi ile de anılması gerektiğini belirterek karla kaplı 1900 rakımlı Göktepe'de kardan ev yapıp geceyi içinde geçirdi.

Türkiye'nin en ılıman şehirlerinden biri olarak bilinen ve yazın milyonlarca turistin denize girdiği Muğla'da kışın kayak turizmi de yapılabileceği belirtildi. Muğla'ya bağlı Kavaklıdere ilçesinin karla kaplı zirveleri görenleri şaşırtıyor. Bölgenin yeterince tanınmadığını ve kışın muhteşem görüntüye sahip olduğunu belirten Doğasever Taner Ganel, farkındalık oluşturmak amacıyla karla kaplı olan Götepe'de kamp yaptı.

Dağ gibi birikmiş karları kendi yöntemi ile oyarak ilginç bir ev yapan Taner Genel, içine donattığı kardan evde bir gece konakladı. Kampının oldukça keyifli geçtiğini belirten Genel, "İnsanlar tarafından zarar verilmediği sürece tabiatın her dönem kendine has özel güzellikleri vardı. Tabiatta yaşayan hayvanlar yırtıcı olsalar dahi insan kokusu olan yere gelmezler ve insana zarar vermezler. Güzel kentimiz Muğla, turizme 12 ev sahipliği yapabilecek özelliklere sahip. Mesela Kavaklıdere ilçemiz kış turizminin en güzel yapılabileceği mekanlardan birisidir. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 1900 rakımlı, yaklaşık 6-7 ay karla kaplı olan Göktepe Dağı'na çıktım. Burada kendime özel kardan ev yaptım. Doğada kaldığım zamanlar bu kardan evin içinde yatıp kalkıyorum. Burada durmaktan keyif alıyorum. Çok huzurlu oluyorum. Bu benim en büyük ve en doğal hobim. Kardan yaptığım evim 13 metrekare. Dışarısıyla içerisi arasında ciddi derecede ısı farkı oluyor. Kar evin içerisi genelde ılık oluyor. Doğayı Seviyorum. Doğada kalmayı, doğadaki hayvanların varlığı bana hep huzur veriyor. Kimisi için karın içinde gece tek başına kalmak korkunç gelebilir ama ben keyif alıyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Bu kardan ev, Kutup'ta değil Muğla'da
Bu kardan ev, Kutup'ta değil Muğla'da
Bu kardan ev, Kutup'ta değil Muğla'da
Bu kardan ev, Kutup'ta değil Muğla'da
Bu kardan ev, Kutup'ta değil Muğla'da

YORUMLAR
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5 metreyi geçen karda zorlu yol açma çalışması 5 metreyi geçen karda zorlu yol açma çalışması

Türkiye, Muğla, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu kardan ev, Kutup'ta değil Muğla'da - Son Dakika


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