Bu seçimde kazananı 'arılar' belirleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu seçimde kazananı 'arılar' belirleyecek

Bu seçimde kazananı \'arılar\' belirleyecek
24.02.2026 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da hobi olarak arı yetiştiren bir vatandaş, petek çıtalarını 3 siyasi partinin amblemiyle şekillendirip arılar arasında seçim başlattı.

Amasya'da hobi olarak arı yetiştiren bir vatandaş, petek çıtalarını 3 siyasi partinin amblemiyle şekillendirip arılar arasında seçim başlattı. Peteklerdeki doluluk oranına göre seçimin kazananı belli olacak.

Petekler AK Parti, CHP ve MHP'nin amblemiyle şekillendi

Eşi ve oğluyla birlikte 3 yıl önce arıcılık kursunda aldığı eğitim sonrası Yazı Bağları Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kovanlar yerleştiren Hüseyin Çalışkan, hobi olarak arı yetiştirmeye başladı. İçinde binlerce arının bulunduğu kovanlarının sayısı 35'e ulaşan evli ve 2 çocuk babası Çalışkan, en kaliteli balı yetiştirmeye çabalarken bir kovandaki petek çıtalarına da şekil vermeyi planladı. Siyasetteki rekabeti kovana da taşımak isteyen Çalışkan, AK Parti'nin ampul, CHP'nin altı ok ve MHP'nin üç hilal amblemiyle 3 çıtayı şekillendirdi.

Sonuçlar eylül ayında

3 partiye de büyük saygı duyduğunu belirtip amacının 'siyasete bal tadı' getirmek olduğunu anlatan 49 yaşındaki Çalışkan, "Kovana koyduğum peteklerin en dolusu hangisi çıkarsa seçimi o parti kazanmış olacak. Seçim sonuçlarını eylül ayında göreceğiz" dedi.

Liderlere hediye etmek istiyor

Çalışkan, hasadın ardından amblemli bal peteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve parti liderlerine de hediye etmek istediğini sözlerine ekledi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Amasya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu seçimde kazananı 'arılar' belirleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’den İsrail büyükelçisine sert sözler: Çocukların öldürülmesi soykırımdır AK Parti'den İsrail büyükelçisine sert sözler: Çocukların öldürülmesi soykırımdır
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
Nur Sürer’den Yılmaz Güney açıklaması: Kırmızı çizgimiz Nur Sürer'den Yılmaz Güney açıklaması: Kırmızı çizgimiz
Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var
ABD’nin uykularını kaçıracak adım, Kim’e seçimi kazandırdı ABD'nin uykularını kaçıracak adım, Kim'e seçimi kazandırdı
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

08:05
Yalova’da baba ile 14 aylık bebeğinin darbedildiği görüntüler ortaya çıktı
Yalova'da baba ile 14 aylık bebeğinin darbedildiği görüntüler ortaya çıktı
07:45
Türkiye’nin en zengin kadını değişti 700 milyon dolarlık kayıp
Türkiye'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp
07:41
Ülke iflas bayrağını çekti Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor
07:22
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
06:39
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
06:11
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 08:50:20. #7.11#
SON DAKİKA: Bu seçimde kazananı 'arılar' belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.