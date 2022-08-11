Basın Kartı Komisyonu toplandı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen Basın Kartı Komisyonu toplantısının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

İletişim Başkanı Altun: 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinde çok agresif bir iletişim kampanyası sürdürdük'

Kaynak: İHA

Fahrettin Altun, Yerel, Son Dakika

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