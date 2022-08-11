Basın Kartı Komisyonu toplandı - Son Dakika
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Basın Kartı Komisyonu toplandı

11.08.2022 13:05
Basın Kartı Komisyonu toplandı

Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı.

Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde 2022'nin ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen Basın Kartı Komisyonu toplantısının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

Toplantıda, basın mensuplarına ait 1187 dosya görüşüldü, 890 basın mensubu ilk kez basın kartı, 297 basın mensubunun ise "ömür boyu taşıma hakkı" kazandıran, "sürekli basın kartı" almasına karar verildi. - ERZİNCAN

YORUMLAR
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Altun: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecinde agresif iletişim kampanyası sürdürdük Altun: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecinde agresif iletişim kampanyası sürdürdük İletişim Başkanı Altun: 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinde çok agresif bir iletişim kampanyası sürdürdük' İletişim Başkanı Altun: 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecinde çok agresif bir iletişim kampanyası sürdürdük'
Kaynak: İHA

Fahrettin Altun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Basın Kartı Komisyonu toplandı - Son Dakika

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