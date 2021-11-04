Buca Belediyesinin Sarı Masa Çözüm Merkezi sosyal medyada - Son Dakika

Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlere hızlı çözüm bulmak amacıyla hizmet veren Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi, sosyal medyaya taşındı. Sosyal medyada "Bucasarimasa" kullanıcı adıyla vatandaşlarla iletişim kuran merkez, sadece 5 günde 150 şikayetin çözümüne aracılık etti.

Buca Belediyesinin Sarı Masa Çözüm Merkezi, belediyenin internet sitesi, e-posta ve yüz yüze başvuruların ardından sosyal medya üzerinden de öneri ve şikayetleri kayıt altına almaya başladı. Bu sayede vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet veren merkezin sosyal medya hesapları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta başından itibaren aktif hale gelen hesaplardan gelen talepleri ilgili birime aktaran Sarı Masa Çözüm Merkezi, 150 konunun çözüm kavuşturulması için köprü görevi gördü. Vatandaşlar, talep ve şikayetlerin hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasından memnuniyet duyarken, gelen taleplerin ağırlıklı olarak; park ve bahçe düzenlemeleri, temizlik ve fen işleriyle ilgili olduğu belirtildi. - İZMİR