İzmir'in Buca ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte sahnelenen gösteri tartışmalara neden oldu. Buca Belediyesi önünde gerçekleştirilen gösteride erkek oyuncunun kadın oyuncuyu ensesinden tutarak sürüklemesi, itip kakması ve tehdit içerikli sözler sarf etmesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Buca Belediyesi Kent Konseyi ve Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahnelenen gösteri tepki topladı. Buca Belediyesi önünde gerçekleştirilen ve kadına yönelik şiddete dikkat çekilmesinin amaçlandığı gösteride, bir erkek oyuncunun kadın oyuncuya yönelik fiziksel sert müdahaleleri görüntülere yansıdı.

Şiddeti uygulamalı olarak canlandırdılar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde erkek oyuncunun kadın oyuncuya doğru yönelerek "Gel lan buraya" diye bağırdığı, ardından kadını ensesinden yakaladığı görüldü. Kadın oyuncuya, "Ben sana bu etkinliğe katılmayacaksın demedim mi? Bu ne etkinliği lan böyle?" sözleriyle çıkışan erkek oyuncunun, "Bir de kadına şiddet etkinliği" diyerek kadını itip kakması dikkat çekti.

Gösterinin devamında biber gazı sahnesi

Gösterinin devamında başka bir kadın oyuncunun erkek oyuncunun gözüne biber gazı sıktığı, erkeğin yere düşmesinin ardından ise "Biraz önce kükreyen aslan sıçana döndü bir fısla" diye bağırdığı görüldü. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikteki görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Özellikle erkek oyuncunun kadın oyuncuyu ensesinden tutarak çekiştirmesi, sürüklemesi ve fiziksel müdahalelerde bulunması gösterinin tartışılmasına neden oldu.