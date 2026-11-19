İzmir'in Buca ilçesinde mobilyacı esnafının yoğun olarak bulunduğu sanayi bölgesinde çöplüğe dönüşen boş arazide neredeyse her gün çıkan yangınlar, vatandaşları bezdirdi. Bölgedeki esnaf, sorunun çözülmesini beklerken, bir vatandaş ise yangınlardan yükselen duman sebebiyle evinde beslediği muhabbet kuşunun etkilenerek öldüğünü söyledi.

Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'nde bulunan ve zamanla çöplüğe dönüşen boş arazi, bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaf için sorun olmaya devam ediyor. Atıkların biriktiği alanda neredeyse her gün yangın çıktığını belirten vatandaşlar, yaşanan durumu daha önce Buca Belediyesi'ne bildirdiklerini ancak herhangi bir kalıcı çözüm sağlanmadığını söyledi. Bir vatandaş ise evinde beslediği muhabbet kuşunun yangın dumanından etkilenerek öldüğünü ileri sürdü. Duruma tepki gösteren bölge sakinleri, konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etti.

"İzmir'in kanayan yarasıdır"

Çöp sorununun yıllardır sürdüğünü söyleyen Faruk Altuntaş, "Belediye bu çöpleri toplamadığından buradaki esnaf kaçış yolu olarak çöplerini buraya döküyor. Bu durum da burada hava ve çevre kirliliğine çokça yol açıyor. Hatta bu dükkanların yanmasına sebep oluyor. Kısa zamanda bir çözüm bulunmasını rica ediyoruz. Defalarca şikayet edilmiş. Çokça şikayet edilmesine rağmen maalesef bir çözüm bulunmadı. Bu durum İzmir'in kanayan bir yarasıdır. Astım ve bronşit hastası olan birçok kişi için büyük bir tehlike arz ediyor" ifadelerini kullandı.

"Muhabbet kuşum dumandan etkilenerek öldü"

Çöp atıklarından ve çıkan yangından bunaldıklarını ifade eden Emin Elçeki ise "Evimde oturduğum halde zehirleniyorum. Buca Belediyesi'nin buraya çöp dökmesi bizim için sıkıntı oluşturuyor. Evimde iki tane de çocuğum var. Çözüm bekliyoruz. Temizleniyor. Ondan sonra tekrar gelip çöp atılıyor. Benim evimde muhabbet kuşum vardı. 3 gün önce dumandan etkilenerek öldü" diye konuştu.

"Duman evin içine giriyor"

Çöplük alandaki yangından yükselen dumanın, yaşadıkları evin içine girdiğini belirten Elçeki, "Bir dip odamız var. Dumandan dolayı orada oturuyoruz. Balkonum var ama çıkamıyorum. Penceremi açamıyorum. En kısa sürede de çözüm istiyoruz" dedi.