Buğday Fiyatı Revize Edilsin Çağrısı

(EDİRNE) - Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday alım fiyatını kilogramda 16 lira 50 kuruş açıklamasına tepki göstererek fiyatın revize edilmesi gerektiğini söyledi. Arabacı, "Çiftçinin hem ailesini geçindirebilmesi hem de önümüzdeki yıllarda tarımda sürdürebilirlik açısından bu fiyatlarla ayakta kalması çok zor. O yüzden bakanlığımızın acilen açıklamış olduğu 16 lira 50 kuruş fiyatı revize etmesini talep ediyoruz" dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve ilçe ziraat odası başkanları bir araya gelerek ortak basın açıklamasında bulundu. Arabacı, açıklamasında, buğday alım fiyatının revize edilmesi gerektiğini söyledi. Arabacı, üreticiye ekstra kilogramda 3 lira destek verilmesi gerektiğini aktardı.

"DEKAR BAŞINA ALACAĞIMIZ DESTEK 806 LİRA"

Arabacı, şunları kaydetti:

"Son açıklanan TÜİK verilerine göre yüzde 35 üretici maliyet artışı vardı. Biz Ziraat Odaları olarak yaptığımız açıklamalarda, yüzde 40 maliyet artışı tespit ettik. Bakanlığımız yüzde 22 maliyet artışı veriyor. Piyasada alım gücü yüksek. Çiftçinin hem ailesini geçindirebilmesi hem de önümüzdeki yıllarda tarımda sürdürebilirlik açısından bu fiyatlarla ayakta kalması çok zor. O yüzden bakanlığımızın acilen açıklamış olduğu 16 lira 50 kuruş fiyatın revize etmesini talep ediyoruz. Bakanlığımızın dekar başına açıklamış olduğu 980 lira destek deniyor ama 980 lira içerisinde sertifikalı tohum, organik gübre desteği de var. Üreticilerimizin tamamı sertifikalı tohum kullanmıyor. Üreticimiz bir sonraki yıl kendine tohum yapabilecek kadar bir miktar sertifikalı tohum alıp onu kullanıyor. Esas bizim dekar başına alacağımız destek 806 lira. Bu şartlarda maliyetin altında kalıyor açıklanan rakamlar. Acil bir şekilde açıklanan fiyatın üzerine ekstra prim desteği en az 3 lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Dekar başına verilen destek ve ekstra istediğimiz prim desteği en az Ekim ayını geçmeyecek şekilde, bu yıl içinde ödenmesini, üreticimizin önümüzdeki yıl ekim döneminde mazot, gübresi almasını talep ediyoruz."