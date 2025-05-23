Buğday Hasadı Başladı, Çiftçiler Taban Fiyatı Bekliyor - Son Dakika
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Buğday Hasadı Başladı, Çiftçiler Taban Fiyatı Bekliyor

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23.05.2025 14:19
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Buğday Hasadı Başladı, Çiftçiler Taban Fiyatı Bekliyor
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Osmaniye'de buğday hasadı başladı, çiftçiler taban fiyatın açıklanmamasına tepki gösterdi.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde buğday hasadı başladı. Çiftçiler taban fiyatın henüz açıklanmamış olmasına tepki gösterdi. Çitfçi Osman Sarıyıldırım, "Buğdayın taban fiyatı şu anda en az 15 liranın üzerinde, 18- 20 lira bandında olmalı ki çiftçi kendini amorti etmeli" dedi. Mustafa Koday ise, "Çiftçilik yapıyordum ama bıraktım. İki yıldan beri artık ekmiyorum. Kazanmıyorum çünkü" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde buğday hasadı başladı. Çiftçiler hasadın başlamasına rağmen hala taban fiyatın açıklanmamasına tepki gösterdi.

"Birçok kişi çiftçiliği bıraktı"

Çitfçi Osman Sarıyıldırım şunları söyledi:

"Çiftçinin son yıllarda hali perişan. Nasıl derseniz, şimdi her yıl yüzde 50, yüzde 70 artan girdi maliyetleri maalesef son 3-5 yıldır 3-4 katına çıkmıştır. Ama kazandığımız mahsuller çok aşağılarda kalıyor, çiftçi kurtaramıyor. Zaman zamanda bu yöreden çiftçilik yapan dost, arkadaşlar, köylüler birçoğu da çiftçiliği bıraktı. Adam kazanamıyor, zarar, 'zarar edeceğine boş kalsın' diyor. Birçok tarlalar buralarda boş şu anda yatıyor. Bu bir milli servet. Buna yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz, Tarım Bakanlığı çiftçiyi biraz desteklerse çok memnun olacağız ama maalesef sahipsiz kalıyoruz biz. Tüccarlar kazanıyor, aracılar kazanıyor çiftçi gitgide gitgide kötüye gidiyor. Buğdayın taban fiyatı şu anda en az 15 liranın üzerinde, 18- 20 lira bandında olmalı ki çiftçi kendini amorti etmeli. Para kazanamaz zaten ama kendimizi bir şekilde amorti ederiz.

"Çiftçi elindeki traktörü satıyor"

Şu anda dönüme hasat ettiğin arpa ve buğdayı satsan 2 bin 500 lira yapmaz. Bu kadar kötü bir durumdayız. İşte devlet büyüklerinden çiftçiye biraz destek vermelerini bekliyoruz. Verim de düştü en az yüzde 30, yüzde 40 bu afetten dolayı zararımız var bir de kuraklıktan dolayı var. Çiftçinin hali bu sene çok perişan. Çifti zaten bırakıyor bırakmaya başladı. Yüzde 20- 30'u şu anda zaten ekmiyor. Çevrelerde bazı araziler boşta, bıraktılar. Yani bu sene boşta bıraktılar. Yeni sene daha kötü olacak seneye daha kötü olacak. Önce bir çiftçi 2-3 yıla bir traktörünü değiştiriyordu ama maalesef şimdi elindeki traktörleri satıyor, tarım aletlerini satıyor, yarı fiyatına üçte bir fiyatına böyle satıyor gidiyor."

"Çiftçiliği bıraktım"

Çiftçiliği bıraktığını ifade eden Mustafa Koday ise, "Çiftçilik yapıyordum ama bıraktım. İki yıldan beri artık ekmiyorum, kazanmıyorum çünkü. Bir getirisi olmadığından dolayı bıraktım ben. Şu anda biçerdöver çalıştırıyorum. En az 15 lira olması lazım taban fiyatının. Girdi maliyetler her sene yükseliyor. Şimdi basit bir örnek vereyim ben; şu an da mazot 45 lira civarında, 45 lira ve üzeri. Kaç kilogram buğday satıp da 1 litre mazot alacağız biz? Sadece mazottan bahsediyorum. Nasıl biz çabalayacağız üreteceğiz kazanacağız bu şekilde" dedi.

"Taban fiyat 50 lira da olsa kurtarmaz"

Hilmi Kırkpınar, "Hasat başladı. Buğdayın taban fiyatı 20 lira olması lazım yoksa kurtarmaz, her şey pahalı. Girdi maliyetleri çok pahalı çok" dedi. Bir başka çiftçi Cengiz Sarıyıldırım ise, "Taban fiyat 50 lira da olsa kurtarmaz aslında da 21- 22 lira bu bantta olması lazım çünkü girdiler aşırı yüksek. Mazot 50 liraya dayandı, gübre 25 liraya dayandı. Tarım ilaçları keza öyle. Biçerdöver parası keza öyle. Traktörümüzün bir lastiği şu olmuş, bir yağ değişimi 12-13 bin lira. Bir an önce açıklanması lazım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Buğday Hasadı Başladı, Çiftçiler Taban Fiyatı Bekliyor - Son Dakika

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