Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Yerel

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Türk milletinin hürriyet aşkıyla yazdığı destanın ilham vermeye devam ettiğine dikkat çekerek, gençlere tarihin ve milli değerlerin önemini vurguladı.

29.08.2024 11:45  Güncelleme: 11:46
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Türk milletinin hürriyet aşkıyla yazdığı destanın ilham vermeye devam ettiğine dikkat çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, gençlere seslenerek tarihin ve milli değerlerin önemine vurgu yaptı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını ifade eden Başkan Erol, mesajında "30 Ağustos 1922'de, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla yazdığı destan, bugün de bizlere ilham vermeye devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunu simgelemektedir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, bu ruhu ve şuuru gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında ayrıca gençlere ve çocuklara da seslenen Başkan Erol, tarihin ve milli değerlerin önemine vurgu yaparak "Gençlerimiz ve çocuklarımız, milletimizin geleceğinin teminatıdır. Onlara, tarihimizin her bir sayfasını öğretmek ve vatan sevgisini aşılamak en büyük sorumluluğumuzdur. 30 Ağustos, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin, kararlılığın ve inancın sembolüdür. Bugün de bu inançla çalışmaya ve ülkemizi daha ileriye taşımak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu toprakları bizlere vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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