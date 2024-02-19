Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, çocuklarla seksek oynadı

Yerel

Seçim çalışmaları çerçevesindeki mahalle ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocuklarla birlikte seksek oynamaya başlayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, çocukluğuna geri döndü.

Yerel seçimlere sayılı günler kala, adaylar çalışmalarına aralıksız devam ederken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da, mahalle ziyaretleri kapsamında kapı kapı gezmeye devam ediyor. Mahalle sakinleriyle görüşen Başkan Erol, mahallelinin talep ve isteklerini dinlerken sokakta karşılaştığı çocuklarla da sohbet etti. Sohbetin ardından çocuklarla birlikte seksek oynamaya başlayan Başkan Erol, çocukluğuna döndü. Adeta çocukla çocuk olan Başkan Erol'un bu davranışı mahalleli tarafından takdir edilirken, renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabı üzerinden seksek oynadığı anları paylaşan Başkan Erol, paylaşımına "Seçim çalışmamıza ufak bir ara. Biraz çocukluğumuza dönelim" notunu düştü. - AYDIN