Buharkent Belediye Başkanı, Taze İncir Festivali için Aydın Valisi\'ni Ziyaret Etti

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki festivale davet etti.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 8, 9, 10 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Buharkent Belediyesi 18. Kültür ve Sanat Şenliği, Taze İncir Festivali'nin hazırlıklarının devam ettiğini ifade ederek, bu kapsamda davet ziyaretlerine devam ediyor.

Aydın'da erkenci taze incir üretimi, toptan ticareti ve ihracatının yapıldığı nokta olarak bilinen Buharkent'te taze incir sezonu için geri sayım başladı. Taze incir üretimi yapan yerlere göre iklimi nedeniyle en az 2 hafta öncesinde hasada başlanması planlanan ilçede aynı zamanda taze incirin tanıtımı için düzenlenecek olan festivalin de hazırlıkları sürüyor.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek, 8-9-10 Ağustos'ta 18'incisini gerçekleştirecekleri Taze İncir Festivali'ne davet etti. - AYDIN