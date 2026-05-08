Buharkent Belediyesi\'nin temizlik filosu güçlendi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde belediyenin temizlik filosu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp toplama aracı ile vakumlu yol süpürme aracıyla güçlendirildi.

Buharkent Belediyesi'nin ilçedeki temizlik çalışmalarını daha etkin ve hızlı sürdürebilmek adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapmış olduğu başvuruların ardından araçların teslimi de yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ekim ayında 130 adet çöp konteyneri hibe edilen Buharkent Belediyesi'ne bugün de çöp toplama aracı ile vakumlu yol süpürme aracı teslim edildi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçedeki temizlik hizmetlerinin bundan böyle daha etkin ve hızlı şekilde sürdürüleceğini ifade ederek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından belediyemize hibe edilen çöp toplama aracı ile vakumlu yol süpürme aracımızı bugün teslim aldık. İlçemizde temizlik hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak bu kıymetli destek için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şükranlarımızı sunuyorum. Yeni hizmet araçlarımız Buharkent'imize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN